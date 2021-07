»Na Tiktoku smo odvisni od anticipacije zadovoljstva«

Matteo ob spremljavi italijanske himne zagrabi rogljiček, ga vrže v mikser in ga zmelje. Nekaj ur kasneje se na ekranu pojavi Alex, Francoz, ki na notah Marseljeze v skledo špagetov jezno iztisne stekleničko kečapa. Mine nekaj ur in spet nastopi Matteo: zgrabi »bageto« (francosko štruco) in jo zlomi na kolenu, kot bi polomil leseno palico. Na prvi pogled se bo morda zdelo, da sta Matteo in Alex zbežala iz psihiatrične klinike. V resnici pa sta ta dva mlada fanta po poklicu tiktokerja, ustvarjalca video vsebin na družbenem omrežju TikTok. Ta je eden izmed uradnih sponzor letošnjega evropskega prvenstva v nogometu.

Euro 2020 je prav gotovo minil v znamenju navijačev, ki so se po letu in pol končno skupaj veselili uspehov reprezentanc. Ob vsaki zmagi »azzurrov« smo bili priča paradam hupajočih avtomobilov in ognjemetom.

Nekoliko manj hrupnemu, a vseeno doživetemu proslavljanju uspehov italijanske izbrane vrste pa smo prisostvovali ravno na omenjeni aplikaciji. Tiktokerji vseh starosti so kar tekmovali, kdo bo posnel najbolj kreativen posnetek, v katerem se bodo na ironičen način poslovili od nasprotnika. Ob priliki zmage Italije proti belgijskim »rdečim vragom« si je znani slaščičar Ernst Knam na videoposnetku natočil kozarec belgijskega piva. V roke je nato vzel steklenico penečega vina Ferrari in ob zvokih uspešnice Queenov We are the Champions s širokim nasmeškom na obrazu raztreščil čašo piva.