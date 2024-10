Na Touru 2025 šest gorskih etap in dve vožnji na čas

Organizatorji dirke po Franciji so danes v Parizu razkrili traso 112. izdaje največje kolesarske preizkušnje na svetu. Zmago bo branil slovenski as Tadej Pogačar, ki ga prihodnje leto med drugim čaka gorski kronometer do Peyragudesa in zlovešči prelaz Col de la Loz.

Vrh prelaza Col de la Loze bo tokrat za razliko od lani cilj etape. Velikan v Alpah v 18. etapi ponuja največjo možnost za spremembe v skupnem seštevku. Gre kar za 26,2 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,5 odstotka, ki bo hkrati tudi najvišja točka Toura 2025 na 2304 m nadmorske višine.

Pogačar ima na Col de la Loze mešane spomine. Lani je namreč v etapi do Courchevela izgubil nekaj manj kot šest minut proti kasnejšemu zmagovalcu Dancu Jonasu Vinegegaardu. Vmes je na prelazu Loze prek radijske zveze ekipi sporočil, »konec je z mano, mrtev sem«.

Na dirki bo skoraj zagotovo nastopil tudi drugi slovenski as Primož Roglič, ki prav danes praznuje 35. rojstni dan. Sam ima na prelaz Loze nekoliko boljši spomin. Leta 2020 je tam prišel do malce višje prednosti proti Pogačarju, a je nato v 20. etapi v vožnji na čas izgubil Tour proti mlajšemu rojaku.

Zanimiv bo tudi gorski kronometer v 13. etapi v Pirenejih, ki bo kolesarje v 11 km popeljal od Loudenviella do gorskega letališča Peyragudes.

Kolesarje sicer ob dveh vožnjah na čas čaka sedem ravninskih ter po šest razgibanih in gorskih etap.