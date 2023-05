Na Trbižu skoraj vse pripravljeno za sprejem Gira

Na Trbižu je skoraj vse pripravljeno za sprejem kolesarske dirke po Italiji. Predzadnja etapa, ki predvideva gorski kronometer s ciljem na Višarjah, bo na sporedu čez dva tedna (v soboto, 27. maja). Po njej bo znano, kdo bo zmagovalec letošnjega Gira.

O premiernem vzponu na Višarje in o sami organizaciji etape je bilo v zadnjih tednih veliko govora, zaradi logističnih težav se je omenjalo celo možnost alternativne trase. Dokončen odgovor, ali bo etapa speljana po prvotnem načrtu, bo znan v ponedeljek, na Trbižu pa niso zaskrbljeni. »Zadnjo besedo bosta imela mednarodna kolesarska zveza Uci in organizacijski odbor Gira, najbrž po sestanku z vodji ekip. Imamo pa pozitivne povratne informacije, tako da vneto nadaljujemo z zaključnimi pripravami na dirko,« je v telefonskem pogovoru povedal župan občine Trbiž Renzo Zanette.

Na vrhu Višarij pričakujejo organizatorji vsaj 10 tisoč gledalcev. Šest tisoč se jih bo lahko na vrh odpeljalo s kabinsko žičnico: tri tisoč si jih bo lahko vozovnice zagotovilo v torek od 9.30 dalje na spletni strani PromoTurismoFVG (cena 22 evrov), ostalih tri tisoč pa bodo organizatorji namenili akreditiranim osebam (novinarji, sponzorji, gosti ipd.). Na Višarje pa se bodo lahko kolesarski navdušenci podali tudi peš (največja neznanka je prav njihovo število), in sicer po romarski poti ali po poti, ki povezuje Florjanko in Višarje.

»Ogled dirke na vrhu bo možen samo na zadnjih 3,5 km trase, za razporeditev gledalcev ob cesti in red bodo skrbeli prostovoljci pod koordinacijo civilne zaščite. V dolini bodo opremljena številna parkirišča. Vsa razpoložljiva mesta na Trbižu bodo zasedli organizatorji in ekipe. Za imetnike vozovnice za kabinsko žičnico bodo zagotovljena parkirišča med nekdanjo vojašnico La Marmora in Žabnicami. Za navijače iz Slovenije bosta na razpolago parkirišči v Planici in Rablju, za navijače iz Avstrije bo parkirišče takoj po mejnem prehodu, za tiste, ki bodo prišli iz smeri Videm, pa bo več parkirišč med Ovčjo vasjo in Tabljo. Z vseh omenjenih parkirišč bodo peljali avtobusi, prav v teh dneh se trudimo, da bi si jih zagotovili čim več,« je še povedal Zanette, ki pričakuje predvsem veliko slovenskih navijačev, predvsem če se bo Primož Roglič potegoval za rožnato majico.