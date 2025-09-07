Na tribunah dvorane na Pikelcu vihrale palestinske zastave

Danes popoldne je na tribunah športne dvorane na Opčinah, kjer te dni poteka evropsko prvenstvo v umetnostnem kotalkanju, prišlo do manjšega incidenta. Med nastopom Izraelke Roni Gabay v kratkem programu članic je skupinica gledalcev razvila palestinske zastave. Prisotni policisti so pozorno spremljali dogajanje, ki pa je ves čas ostalo v mejah dovoljenega. Po nastopu izraelske tekmovalke je skupinica samovoljno zapustila dvorano.

»Zapletov ni bilo, saj so protestniki le vihrali palestinske zastave, niso pa žalili izraelske kotalkarice ali kaj podobnega. Četudi se s podporo palestinskemu narodu strinjam, saj ne moremo več zatiskati oči pred tragedijo, ki se dogaja, se mi zdi nekoliko neumestno vpletati šport v te zadeve, še toliko bolj, ko nastopajo tako mladi športniki,« je dogajanje na kratko komentiral predsednik AŠD Polet Samo Kokorovec.