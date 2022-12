Najboljši v letu 2022 so ...

Atlet Kristjan Čeh, smučarska skakalka Urša Bogataj in mešana ekipa v smučarskih skokih so najboljši slovenski športniki leta 2022 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS). Nagrade so podelili včeraj v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Na podelitvi so nagradili tudi najbolj obetavno športno osebnost leta, ki je po izboru članov Društva novinarjev Slovenije golfistka Pia Babnik, nagrado za fair play sta prejeli biatlonka Polona Klemenčič in fizioterapevtka Ula Hafner.

Glasovi 109 slovenskih športnih novinarjev so določili naslednike športne plezalke Janje Garnbret, kolesarja Tadeja Pogačarja in slovenske moške košarkarske reprezentance, ki so bili najboljši v 2021.

Čeh, svetovni prvak, evropski podprvak in zmagovalec diamantne lige v metu diska, je dobil 174 točk in ugnal Pogačarja (141), najboljšega na svetovni kolesarski lestvici. Tretji je bil alpski smučar Žan Kranjec (119), srebrni veleslalomist olimpijskih iger na Kitajskem.

Urša Bogataj je prejela 231 točk za dve zlati kolajni na OI v Pekingu, posamezno in na mešani ekipni tekmi, tretja je bila tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. V glasovanju ji je sledila Janja Garnbret (219), trikratna evropska prvakinja v športnem plezanju in skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Tretja je bila še druga smučarska skakalka Nika Križnar (85), ki je navdušila z bronom na OI med posameznicami in zlatom na mešani ekipni tekmi ter drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala.

V ekipni razvrstitvi so olimpijski prvaki mešane ekipe v smučarskih skokih prejeli 61 točk, drugo mesto s 40 točkami je pripadlo moški odbojkarski reprezentanci Slovenije, četrti na svetovnem prvenstvu, ki sta ga gostili Slovenija in Poljska, tretja na izboru ekipe leta pa je bila moška ekipa smučarskih skokov s Petrom in Cenetom Prevcem, Timijem Zajcem in Lovrom Kosem, ki je v Pekingu osvojila srebrno kolajno na ekipni tekmi.

Sledijo obrazložitve nagrad.

Športnik leta: Kristjan Čeh

Kristjan Čeh bi v letu 2022 težko še bolj prevladoval v metu diska. Nastopil je na 21 tekmah in vpisal kar 19 zmag. Ko ni zmagal, je bil enkrat drugi in enkrat tretji. Izstopajočih dosežkov je kar nekaj, na prvem mestu zagotovo naslov svetovnega prvaka. Tako je 19. julija v Eugenu v Združenih državah Amerike zmagal z rekordom prvenstev 71,13 m. Njegov državni rekord je še za 13 centimetrov boljši, dosegel ga je na mitingu diamantne lige maja v Birminghamu. Tudi v tem tekmovanju je bil zmagovalec sezone. Vsemu omenjenemu lahko dodamo še srebrno medaljo na evropske prvenstvu. In če vemo, da je to njegov drugi najslabši rezultat v tej sezoni, potem je jasno, da je bil Kristjan Čeh letos na povsem drugi ravni kot njegovi konkurenti. Ker je pri 23 letih še vedno športni mladenič, se cilj postaviti svetovni rekord v metu diska ne zdi prav nič pretiran.

Športnica leta: Urša Bogataj

Urša Bogataj je bila prvo ime ženskih smučarskih skokov na olimpijskih igrah v Pekingu. Na posamični tekmi ji je uspelo nekaj, kar ji dotlej v svetovnem pokalu še ni - zmagati na posamični tekmi. A na največjem odru je bila preprosto nepremagljiva. Druga po prvi seriji, s sijajnim drugim nastopom pa je skočila do zlate medalje. Dodala ji je še eno na mešani ekipni tekmi, z olimpijskih iger se je tako vrnila z dvema zlatima medaljama. Z ogromnim odmerkom samozavesti je potem tudi v svetovnem pokalu do konca sezone vpisala še tri posamične zmage, v skupnem seštevku sezone je bila na tretjem mestu. Nastop na olimpijskih igrah pa ostaja vrhunec sezone, darilo za garanje ob vračanju po poškodbi in poklon psihološki trdnosti, ki jo je pokazala na tekmovanju pod petimi krogi.

Skaklca in skaklki ekipa leta

Na mešani ekipni tekmi smučarskih skakalcev na olimpijskih igrah v Pekingu bi slovensko ekipo, ki so jo sestavljali skakalki Urša Bogataj in Nika Križnar ter skakalca Pete Prevc in Timi Zajc, lahko izdala samo napačna oprema, zaradi katere so diskvalificirali kar nekaj ekip. A se to ni zgodilo. Mešana ekipa je naposled na tekmi svoje delo opravila perfektno. Na koncu je za več kot 110 točk premagala najbližje tekmece in se okitila z zlato kolajno, ki so jo na olimpijskih igrah prvih podelili.. Urša Bogataj je bila samozavestna kot na posamični tekmi, Nika Križnar še naprej v odlični formi, Timi Zajc pridih mladosti na moški strani in Peter Prevc, najizkušenejši mož, je bil pravi kapetan ekipe.Odlična zmes za še en slovenski skakalni presežek lanske zime.

Obetavna pia Babnik

Pia Babnik je v letu 2022 nase opozorila s sijajnim nastopom na prvem turnirju major v tej sezoni. Na tekmovanju Chevron Championship v Kaliforniji v ZDA je zasedla tretje mesto. To je v golfu vredno toliko kot polfinale teniškega turnirja za grand slam. Na svetovni lestvici je bila najvišje na 41. mestu. Odločno postavlja golfske mejnike pri nas, postala je prva Slovenka z nastopi na vseh petih turnirjih major v enem letu. Na ženski evropski turneji dosega stanovitne rezultate med najboljšo dvajseterico. Prestižna golfska revija Golf Digest pa jo je razglasila za najboljšo na svetu v starosti 18 let. Mladenka, ki res veliko obeta, a že zdaj dosega vrhunske izide.

Nagrada za fair play

Vsaj delno je bila naša še ena zlata medalja na OI v Pekingu, a v norveških vitrinah. Slovenska biatlonka Polona Klemenčič je opazila, da je Marte Olsbu Rejseland pred tekmo izgubila del merilne naprave svoje puške. Na to je opozorila fizioterapevtko Ulo Hafner, ki ga je odnesla Norvežanom, ki so ga kasneje svoji tekmovalki nastavili na preprogo. Na strelskem mestu je Rejselandova kar nekaj časa porabila za vnovično namestitev, na koncu pa je bila zgolj z enim popravkom najboljša.