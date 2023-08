»Naredil bom vse, kar je v mojih močeh, da postanem čim boljši sprinter«

Openc Daniel Skerl je pred dvema tednoma v sprintu osvojil zmago v drugi etapi dirke po Alzaciji in dosegel prvi mednarodni uspeh v starostni skupini U23. Dvajsetletni kolesar furlanske ekipe CTF Victorious (gre za razvojno moštvo World Tour ekipe Bahrain Victorious) si utira pot med najbolj obetavne sprinterje svoje generacije z jasnim ciljem preboja med profesionalce.

Kakšni so občutki po zmagi v drugi etapi dirke po Alzaciji?

Zelo sem zadovoljen, saj sem pred tem zadnjo zmago dosegel marca. V zadnjih dveh mesecih nisem dirkal in sem žal ostal tudi brez nastopa na dirki po Italiji za U23. Zmaga na dirki po Alzaciji je zame zelo pomembna, saj sem dokazal, da sem lahko uspešen tudi na težjih dirkah z močno mednarodno konkurenco.

Kako lahko prvi mednarodni uspeh vpliva na vašo nadaljnjo kolesarsko rast?

Predvsem mentalno sem zdaj bolje pripravljen na naslednje mednarodne dirke, prva me čaka že ta teden v Romuniji (Tour of Szeklerland). Poleg tega me je po tej zmagi najbrž opazila kakšna večja ekipa.

Eden izmed vaših športnih direktorjev pri CTF Victoroius, Borut Božič, je o vas dejal, da lahko postanete zelo uspešen čisti sprinter. Se boste torej odslej posvetili izključno sprintom?

Že v lanski sezoni sem spoznal, da sem najboljši ravno v sprintih. V letošnji sem to z nekaj zmagami tudi potrdil. Gotovo bom naredil vse, kar je v mojih močeh, da postanem čim boljši sprinter tako zdaj med U23 kot v bodočnosti.

Katere značilnosti mora imeti dober sprinter in v čem morate vi še napredovati?

Najpomembnejši lastnosti za sprinterje sta občutek za timing in eksplozivnost. Oboje že imam v sebi, moram pa izboljšati vzdržljivost v klanec, saj je enostavnih in povsem ravninskih dirk v sodobnem kolesarstvu vse manj.

Katere so glavne razlike med treningi sprinterjev in na primer treningi hribolazcev?

Kot sprinter se manj posvečam treningom na dolge razdalje, bolj pa intervalnim treningom s 15-20 sekundnimi sprinti. Večkrat tudi kolesarim za motorjem, saj na tak način razvijam agilnost in sposobnost hitre spremembe ritma.

Trenirate in tekmujete še vedno tudi na velodromu?

Seveda, predvsem v zimskih mesecih. Dirkanje na velodromu mi veliko pomaga pri razvoju maksimalne moči in eksplozivnosti.

Pozimi ste bili na pripravah v Španiji z ekipo Bahrain Victorious. Kako je bilo trenirati v družbi poklicnih kolesarjev?

S profesionalnimi kolesarji sem že dirkal in tudi treniral. Gotovo so bile skupne priprave z ekipo Bahrain Victorious zelo koristna izkušnja. Spoznal sem, kaj pomeni biti kolesar na najvišji ravni, predvsem s kako natančnim pristopom se profesionalci posvečajo treningom, regeneraciji in prehrani.

Koliko je za vas pomembno, da kolesarite za razvojno ekipo moštva Bahrain Victorious?

Zame in za moje moštvene sotekmovalce je to velik plus. Imamo lepo priložnost za preboj v ekipo Bahrain Victorious, saj trenerji in športni direktorji že poznajo naše značilnosti in redno spremljajo naš napredek. V zadnjih sezonah je nekaterim članom CTF že uspel ta preskok. Poleg tega pa se lahko kot razvojna ekipa udeležujemo tudi bolj zahtevnih in prestižnih dirk. Septembra se bomo tako udeležili dirke po Romuniji in dirke Tour of Qinghai Lake na Kitajskem.