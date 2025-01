»Ne bi vedel, kdo bo zmagal prvenstvo«

Jernej Terpin že sedmo sezono zapored nastopa v italijanski odbojkarski A2-ligi, drugo sezono pri najvišje postavljeni ekipi v Furlaniji - Julijski krajini Prati, kjer je tudi letos med glavnimi protagonisti. Po treh krogih povratnega dela prvenstva je ekipa pri vrhu. Do kam lahko seže, bosta po njegovih besedah pokazali naslednji dve tekmi, ko bo Prata igrala proti prvi in drugi na lestvici, Ravenni in Bresci.

Trenutno ste tretji na lestvici z enakim številom točk kot prva. Najbrž ste zadovoljni z dozdajšnjim potekom prvenstva?

Mislim, da so, društvo na začetku ni imelo tako visokih ciljev. Cilj je bil končnica prvenstva, ki je še nismo matematično dosegli, a smo na dobri poti za uvrstitev v playoff. Ko gre dobro in zmaguješ, se začnejo cilji višati. V klubu so zadovoljni, zdaj pa pričakujejo še več. Če bi želeli ciljati še više, bo gotovo potrebno zmagati naslednjo tekmo v gosteh proti Ravenni, nato pa proti Bresci. Ti dve sta poglavitni, da vidimo, kam spadamo, če res na vrh ali k vrhu, ampak nižje od ostalih dveh ekip.

Prvenstvo se zdi letos še bolj izenačeno kot v lanski sezoni.

Res je. Veliko je igralcev, ki je prišlo iz Superlige, na primer v Sieno in Aci Castello.

Čeprav obema ekipama zaenkrat ni šlo tako gladko.

Res, zanimivo, da sta trenutno obe uvrščeni za nami. Kljub temu da se okrepiš z igralci iz Superlige, ni rečeno, da boš najboljši. Nekaj kvalitete pa ti igralci prinesejo in izenačijo nivo prvenstva. Letos ni lahko. Na vprašanje, kdo bo letos zmagal, ne bi znal odgovoriti. Upam, da bomo mi. Ares ne bi vedel, ekip je veliko in so vse dobre, nekatere se bodo za playoff še okrepile ...

Tudi vaša ekipa se je precej prenovila. Ste se dobro ujeli na igrišču in izven njega?

Na igrišču gotovo. Težave, ki smo jih imeli lani v sprejemu, so v klubu odpravili z boljšim sprejemalcem in liberom. Tudi v napadu, kjer smo veliko grešili, so zamenjali korektorja, ki zdaj zelo malo greši. Zato mislim, da so naredili zelo dobro delo na kupoprodajni borzi. Čeprav nimamo imen iz Superlige, nas krasi lepa igra. Izven igrišča pa se ne družimo preveč.Smo profesionalci, tako da ne igramo za klapo, ampak je to naše delo. Na igrišču moramo biti povezani, imeti skupen cilj in si zaupati med soigralci.

Lani ste domače tekme igrali v Pordenonu, letos ste se vrnili v PalaPrata, kjer tudi trenirate. Vam to bolj ustreza?

Res se pozna, da je to naš dom. Tu vsak dan treniramo, zato imamo tudi referenčne točke. Lani pa je bilo vsakič tako, kot da bi igrali v gosteh. VPordenonu nismo trenirali, telovadnica je bila višja in širša, kot smo navajeni, zato je bilo težje igrati. Lani smo imeli velike težave na servisu, kajti velikost telovadnice najbolj pogojuje ravno ta element igre. Letos zato tudi veliko bolje serviramo. Poleg tega vsi igralci živimo v Prati in smo zato od telovadnice oddaljeni le nekaj minut.