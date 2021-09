»Nedeljski finale je bil edinstvena priložnost za zlato kolajno«

O nedeljskem finalu moškega evropskega prvenstva med Slovenijo in Italijo smo se pogovorili z odbojkarskim trenerjem Ambrožem Peterlinom, ki v letošnji sezoni pomaga Lorisu Maniaju pri vodenju mladinskih ekip U15 in U19 ter članske ekipe Sloge Tabor.

Kakšen je bil nedeljski finale in kaj je na koncu naredilo razliko?

Tekma je bila zelo lepa in na visoki ravni. Žal je v finalu Sloveniji zmanjkal tisti pravi »killer instinct«. Že prvi niz bi morali Slovenci osvojiti z večjo razliko, potem ko so vodili že z 21:14, prav tako so kmalu zapravili tudi tretjega. V četrtem nizu so imeli žogo za izenačenje pri 21. točki, a so spet naredili napako in nato izgubili niz, v odločilnem petem pa je bilo že 3:0 za Slovenijo, takoj zatem pa 4:3 za Italijo. Vse to je italijanske odbojkarje, ki so bili že skoraj na kolenih, opogumilo.

Je bila to za Slovenijo izgubljena priložnost, ali je srebrna kolajna vendarle uspeh?

Kolajna je gotovo uspeh. Slovenija je bila v zadnjih šestih letih trikrat v finalu. Nedeljski finale pa je bil edinstvena priložnost za zlato kolajno. Če sta bili v prejšnjih finalih Francija in Srbija gladko boljši, je bila tokrat Italija povsem v dometu. Za Slovenijo, ki je bila druga najstarejša ekipa na letošnjem EP, se je končal nek ciklus. Zdaj bo treba začeti graditi novega z mladimi odbojkarji. Ob tem velja omeniti, da je Slovenija svetovni prvak U18.

Na drugi strani pa je bila zelo mlada Italija. Mislite, da so bile radikalne spremembe po olimpijskih igrah odločilne za uspeh?

To je zelo pomagalo. Poleg trenerja so zamenjali tudi ves tehnični štab, kar se je izkazalo za pravo potezo. V italijanski reprezentanci sta na EP izstopala dva fenomena, Simone Giannelli in Alessandro Michieletto, v ekipi pa so še drugi perspektivni odbojkarji. V tem primeru je finančna kriza italijanskih klubov veliko pomagala, saj so mladi tako dobili priložnost za igranje na najvišji ravni. Glejte drugega korektorja Yurija Romanoja, ki je proti Sloveniji odigral tekmo kariere, pa čeprav nima še niti enega nastopa v superligi.

Lahko Italija začne nov zmagoviti ciklus?

Seveda. Italijanski odbojkarji lahko ponovijo to, kar je uspelo ženskam. Italijanke so bile več let pri vrhu, nato je nastopilo obdobje brez odmevnih rezultatov, z mladimi igralkami pa so v zadnjih letih postale najprej svetovne podprvakinje, letos pa še evropske prvakinje.