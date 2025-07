Neizbrisna sled Jadranovega napredovanja v B-ligo izpred 40 let

»Datum 25. maj 1985 bo ostal zapisan z zlatimi črkami v zgodovini našega športa. Jadran je na ta dan igral tretjo in odločilno tekmo končnice prvenstva C1-lige proti Stefanelu iz Trevisa in ga premagal z 99:78 ter si tako prislužil napredovanje v drugoligaško konkurenco. Srečanju je v tržaški športni dvorani na Čarboli sledilo več kot 5000 gledalcev, ki so se po tekmi zgrnili na parket in z igralci proslavljali velik podvig,« tako je zapisal Branko Lakovič.

Minilo je nekaj več kot 40 let od nepozabnega napredovanja Jadranovih košarkarjev v B-ligo. Še danes velja tisti dogodek za enega najbolj odmevnih trenutkov v zgodovini slovenske narodne skupnosti v Italiji. In to ne le na športni ravni. V jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku se bomo še enkrat spomnili tistega uspeha, in sicer z izseki nekaterih komentarjev, ki jih je takrat objavil naš dnevnik, fotografijami, analizo sezone 1984/85 in pričevanji štirih izmed akterjev takratnega uspeha. Strnili smo nekaj občutkov in spominov Petra Žerjala, Edija Krausa, Andreja Vremca in Sandija Rauberja.