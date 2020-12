Nekateri že naskakujejo Everest, drugi vztrajno na Triglav

Tudi v tem tednu so se izzivu Triglaving in Matajuring pridružili še novi udeleženci, morda pa se bo med prazničnimi dnevi opogumil še kdo in se bo do 22. januarja vsaj virtualno povzpel na Matajur (1642 m) ali na Triglav (2864 m). Da je zajetne višinske razlike možno premagati tudi tik doma, dokazuje peterica, ki glede na zbrane višince že naskokuje višje gore. Bodo vendarle osvojili še Everest, najvišjo goro na svetu s svojimi 8848 metri?

Elizabeta Živic, »prva« virtualna zmagovalka, je zbrala že 6603 metrov, Goran Ruzzier 5690 metrov, Evgen Hervat, naš prvi udeleženec, pa 4717 metre.

K izzivu se je ta teden pridružil Matjaž Hmeljak, ki mu do Triglava manjka le pičkih 4 metre, prav tako se vrhu naglo približuje Michela Baldan, Triglav naskakuje tudi Irena Raseni.

Tokrat smo se podrobneje pogovorili z Robertom Jurnom, ki se na sprehode podaja z ženo Marizo Alt, ter z Markom Metliko, ki je doslej zbral v bližini doma največjo višinsko razliko: pretekel je kar 996 višincev z Boršta do Bazovice.

V naslednjih dneh pa vse do 6. januarja bo sicer višince spet treba zbirati izključno v lastni občini, športna dejavnost bo tudi v »rdečih« predprzničnih in prazničnih dneh dovoljena, a le individualno, tako bo tudi v preostalih dneh, sprehodili (it. attività motoria) pa se bomo lahko le v bližini doma.