Nekdanji italijanski selektor Pianigiani novi trener Cedevite Olimpije

Nekdanji italijanski selektor Simone Pianigiani je novi trener Cedevite Olimpije iz Ljubljane. Ljubljanski klub je z njim sklenil triletno pogodbo. Pianigiani je nazadnje treniral ekipo Beijing Ducks iz Pekinga. Pred tem je bil od leta 2017 do leta 2019 trener milanskega prvoligaša, s katerim je osvojil italijanski superpokal in italijanski naslov. V svoji dolgoletni karieri je med drugim vodil ekipe iz Izraela in Turčije, v Italiji pa poleg Olimpie iz Milana še prvoligaša iz Siene. Od leta 2009 do leta 2015 ga je predsednik italijanske košarkarske zveze Dino Meneghin izbral za selektorja italijanske reprezentance.

Skupno je osvojil šest italijanskih prvenstev, tri italijanske pokale, sedem italijanskih superpokalov, turški pokal, izraelsko prvenstvo in zvezni pokal v Izraelu.