Nemec Nico Denz zmagovalec 12. etape

Nemec Nico Denz (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec 12. etape na kolesarski dirki po Italiji. Drugo mesto je na 185 km dolgi preizkušnji od Braja do Rivolija iz ubežne skupine treh tekmovalcev osvojil Latvijec Toms Skujinš (Trek-Segafredo), tretje pa Avstralec Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech).

Na vrhu skupnega seštevka ni sprememb. Rožnato majico vodilnega je zadržal Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), drugi je slovenski as Primož Roglič (Jumbo Visma) z dvema sekundama zaostanka, tretji Portugalec Joao Pedro Almeida (UAE Emirates) z 22 sekundami.

Na današnji razgibani preizkušnji je bila najbolj aktivna manjša ubežna skupina štirih kolesarjev, ki je slabih 100 km pred ciljem v predmestju Torina ušla glavnini. V nadaljevanju dirke sta se nato oblikovali še dve manjši zasledovalni skupini, medtem ko je glavnina - v njej so bili vsi najmočnejši, vključno z Rogličem - narekovala svoj nekoliko počasnejši tempo in varčevala z močmi za petkovo naporno etapo, tako da je 35 km pred ciljem za vodilno ubežno skupino zaostajala več kot osem minut.

Jutri bo na sporedu zahtevna in 199 km dolga preizkušnja med krajema Borgofranco d’Ivrea in Crans Montana. Karavana bo morala premagati tri vzpone prve težavnostne kategorije, zadnji klanec do mondenega švicarskega zimsko-športnega središča pa bo v dolžini 15 kilometrov.