Nerazpoloženi Kontovelovi košarkarji klonili v Cordenonsu

C-LIGA

Cordenons – Kontovel 75:57 (14:16, 41:27, 66:46)

Kontovel: Terčon 0 (-, -, -), N. Daneu 8 (5:8, 0:4, 1:3), Cicogna 2 (-, 1:3, 0:1), Škerl 12 (2:2, 2:5, 2:4), Pro 4 (2:2, 1:2, -), Mattiassich 2 (2:2, 0:2, 0:4), Persi 5 (1:2, 2:8, -), Starc 6 (-, 3:5, -), G. Regent 2 (-, 1:1, -), A. Daneu 13 (4:7, 3:8, 1:4), Scocchi 3 (1:1, 1:2, 0:3), Raseni nv. Trener: Peric.

V 6. krogu košarkarske C-lige je Kontovel v gosteh gladko klonil proti vodilnemu Cordenonsu. Končni izid je bil 75:57 v korist furlanske ekipe. Za Kontovelove košarkarji je bil to tretji letošnji, drugi zaporedni.

Tekma je bila izenačena do polovice druge četrtine, ko je Kontovel vodil s 27:23. Nato pa so domačini zagospodarili na igrišču in z delnim izidom 20:0 pobegnili. Visoko prednost so košarkarji Cordenonsa v nadaljevanju dvoboja zlahka upravljali in na koncu s peto zaporedno zmago še dodatno utrdili prvo mesto na lestvici. V naslednjem krogu čaka Kontovel še eno zahtevno gostovanje, in sicer v Gorici pri Dinamu.

»Fantje so tako kot prejšnji teden tudi tokrat zaigrali pod svojimi sposobnostmi, na igrišču so bili brez prave energije. Vedeli smo, da nas čaka trojček tekem proti na papirju najmočnejšim ekipam v ligi. Na prvih dveh tekmah se nismo izkazali, obakrat smo se predali še pred koncem. Upajmo, da bomo zaigrali bolje naslednji teden v Gorici,« je po tekmi dejal Kontovelov spremljevalec Ilja Bufon.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Cervignano – Dom 71:47 (12:9, 32:30, 48:35)

Dom: Demartin 3 (-, -, 1:1), Abrami 9 (-, 3:6, 1:3), Antonelllo 3 (1:2, 1:5, -), M. Zavadlav 6 (-, 3:3, 0:1), G. Zavadlav 6 (2:2, 2:6, 0:2), Devetta 1 (1:2, 0:3, -), Devetak 4 (0:2, 2:3, 0:1), Blazica 0 (-, 0:2, -), D'Amelio 12 (1:2, 4:11, 1:7), Ballandini 2 (2:4, 0:3, -), Salvi 1 (1:2, 0:1, -), Menis 0 (-, -, -). Trener: Graziani.

V 5. krogu deželne divizije 1 je Dom visoko v gosteh izgubil proti Cordenonsu, ki zaseda vrhe lestvice skupine B. Končni izid je bil 71:47 v korist domače peterke, ki pa si je odločilno prednost priigrala v zadnji četrtini. Pred tem so se v prvih 25 minutah tekme Domovi košarkarji dokaj solidno upirali bolj kakovostnim nasprotnikom, sredi tretje četrtine pa se je popolnoma porušila njihova igra v napadu. Namesto da bi Grazianijevi varovanci še naprej predvajali skupinsko igro, so se začele vrstiti individualne poteze, ki so šle le na roko nasprotnikov. V naslednjem krogu bo Dom gostil Gradisco.