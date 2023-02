»Ni enak prvemu, a vseeno ima uspeh prav prijeten priokus«

Vibo Valentia, h kateri je letos poleti prestopil tudi števerjanski odbojkar Jernej Terpin, je letošnji pokalni prvak A2-lige. Bivši odbojkar Olympie se je drugič v karieri veselil prestižnega naslova, tokrat pa v povsem drugem vzdušju kot leta 2021, ko je v prvi covidni sezoni v Bergamu osvojil tudi naziv MVP. Vibo je po četrtfinalu in polfinalu tudi v odločilni finalni tekmi prevladala s 3:0, z napadom in odlično povezavo med blokom in obrambo pa tokrat ugnala Castellano Grotte. »Tudi tokrat je bila zmaga prepričljiva, lahka pa ni nikoli,« je pristavil Terpin, ki je v vlogi sprejemalca dobro sprejemal, v napadu pa prispeval 11 točk.

Jernej, čestitke ob zmagi. Kakšen priokus pa ima drugi pokalni naslov?

Ni enak prvemu. Prva zmaga je vedno posebna. Glede na vse, kako se je začela letošnja sezona in se nadaljevala, pa ima zmaga zelo prijeten priokus. Vekipi sem si naposled moral izboriti mesto, v standardni postavi pa zdaj igram že tri mesece. In zmaga v domači razprodani dvorani je bilo res pravo doživetje.

Takega vzdušja leta 2021 žal niste doživeli zaradi pandemije.

Ne, takrat smo zmagali pred praznimi tribunami. Tokrat pa je bilo v dvorani okrog 3100 navijačev, 2600 je bilo domačinov, ki je navijalo za nas. Na trenutke je bilo tudi ganljivo. Ganjen je bil predvsem predsednik našega kluba, ki mu veliko pomeni to ozemlje. Sam vlaga veliko in po več povprečnih sezonah v superligi je lahko spet dvignil pokal, kar ima svoj čar. Po več letih ekipa spet polni časopisne strani z lepo zgodbo.