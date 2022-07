Nič novega na Touru

Kanadčan Hugo Houle je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji od Carcassona do Foixa (187,5 km). Enaintridesetletni kolesar ekipe Israel Premier Tech je dosegel največji uspeh v svoji karieri, prvo zmago med profesionalci pa posvetil pokojnemu bratu Pierricku. Kanadčan je bil eden izmed 29 ubežnikov, na zadnjem vzponu dneva Mur de Peguere pa napadel in samostojno prečkal ciljno črto. Drugi je bil Francoz Valentin Madouas (Groupama-FDJ), tretji pa Houlov rojak in moštveni sotekmovalec Michael Woods. Oba sta za zmagovalcem zaostala minuto in 10 sekund.

V skupnem seštevku ni prišlo do bistvenih premikov pri vrhu. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je nekajkrat poskušal napasti, enkrat tudi na predzadnjem spustu s Port de Lersa, a je vodilni Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ves čas ohranil stik s Slovencem. Danec ima po prvi pirenejski etapi še vedno dve minuti in 22 sekund prednosti pred Pogačarjem. Tretji ostaja Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers, + 2:43), na četrto mesto pa se je povzpel Kolumbijec Nairo Quintana (Arkea Samsic) z zaostankom 4:15. Jutri in pojutrišnjem čakajo kolesarje na Touru dve še težji pirenejski etapi, obe se bosta zaključili s ciljnim vzponom.