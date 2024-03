Nika Križnar z novim rekordom skakalnice zmagala v Lahtiju

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar (254,1 točke), ki je že v prvi seriji s 127 metri dosegla rekord skakalnice v Lahtiju, je v finalu s 131,5 metra potrdila zmago na Finskem. To je bila šesta posamična zmaga 23-letne skakalke, prva to sezono. V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je vodstvo zadržala danes deseta Nika Prevc (220,3). Druga je bila avstrijska smučarska skakalka Jacqueline Seifriedsberger, ki je za Slovenko zaostala za 7,6 točke, tretja njena rojakinja in najbližja zasledovalka Nike Prevc v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, Eva Pinkelnig (239,8 točke). S tem je zmanjšala zaostanek na manj kot 200 točk (174).

V pokalu narodov še naprej vodijo Avstrijke (3021 točk) pred Slovenkami, ki imajo sedem tekem pred koncem sezone 354 točk zaostanka, in Japonkami (1876).

Skakalke bodo sezono nadaljevale prihodnji konec tedna v Oslu, kjer sta na sporedu dve posamični tekmi za uvod v norveško turnejo surovi zrak. Pred velikim finalom sezone v Planici sledita še Trondheim (12. in 13. marec) in Vikersund (16. in 17.).