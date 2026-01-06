Nika Prevc osvojila tudi drugo tekmo v Beljaku

Slovenka Nika Prevc je dobila še drugo tekmo svetovnega pokala smučarskih skakalk v Beljaku. Prevc (248,7 točke) je v močnem sneženju kljub slabim razmeram v finalu potrdila najboljše izhodišče po prvi seriji in za 0,6 točke ugnala domačinko Liso Eder na drugem mestu. Njen uspeh je s sedmim mestom dopolnila Nika Vodan (227,6).

Z novo zmago, sedmo v olimpijski zimi, skupno pa že 29. v karieri, je Prevc po dveh beljaških tekmah povečala prednost v svetovnem pokalu pred Japonko Nozomi Marujama na sto točk.

V finalu sta od šesterice Slovenk poleg Prevc in Vodan danes skakali še Katra Komar (196,2), ki je bila 25., in Taja Terbovšek (192,6), ki je v finalu zdrsnila na 28. mesto.

Brez zadnje tekme pred nastopom na Ljubnem sta v opoldanskih kvalifikacijah ostali Tinkara Komar in Maja Kovačič.

Karavana svetovnega pokala za ženske se zdaj seli v Slovenijo, kjer bosta konec tedna na Ljubnem ob Savinji dve tekmi.