Nika Prevc prepričljivo zmagala in osvojila veliki kristalni globus

Ne glede na to, kaj bi opravile tekmice, bi Nika Prevc štiri tekme pred koncem sezone v svetovnem pokalu smučarskih skokov za ženske s 5. mestom ubranila veliki kristalni globus. 19-letna smučarska skakalka, ki se bo od najstniških let poslovila v soboto, pa je z današnjim nastopom v Oslu še enkrat potrdila, da ji trenutno ni para, saj je vso konkurenco premagala za 27,9 točke. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili Norvežanki Anna Odine Stroem in Eirin Maria Kvandal.

Nika Prevc je z današnjim uspehom zmagala še sedmič zapored v svetovnem pokalu, če upoštevamo še tekme svetovnega prvenstva, pa gre že za njeno deveto zaporedno zmago. To je njena 12. zmaga v sezoni, 19. pa v karieri.