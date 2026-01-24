Nika Prevc zmagala na prvi tekmi v Sapporu

Vodilna v svetovnem pokalu smučarskih skakalk Nika Prevc (129 in 128 m, 279,4 točke) je zmagala na prvi tekmi v Sapporu na Japonskem. Za svetovno prvakinjo in svetovno rekorderko se je na drugo mesto uvrstila Kanadčanka Abigail Strate (132,5 in 130 m, 273,9), tretja je bila Anna Odine Stroem (123 in 129 m, 260,3).

Četrta je bila domačinka Nozomi Maruyama (130 in 126,5 m, 256,7), ki je druga za Prevc v boju za veliki globus v tej sezoni.

Deseta je bila Nika Vodan (123 in 131 m, 240,1). Tretja slovenska finalistka Katra Komar (109 in 109,5 m, 178,4) je bila 30.

Na 31. mestu je tekmo po prvi seriji končala Maja Kovačič (112 m, 88,3), drugi nastop je zgrešila za 1,2 točke. Ljubenčanka Taja Terbovšek (105 m, 79,4) je dan po sedemnajstem rojstnem dnevu prav tako ostala brez finala na 39. mestu.