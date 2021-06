Nikola Jokić najkoristnejši igralec lige NBA

Srbski košarkar Nikola Jokić, član ekipe Denver Nuggets, pri kateri igra tudi Slovenec Vlatko Čančar, je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) v severnoameriški ligi NBA. Prejel je 91 glasov za prvo mesto in skupno 971 točk. Na drugo mesto se je uvrstil Joel Embiid, košarkar ekipe Philadelphia 76ers, na tretje pa Stephen Curry, košarkar Golden State Warriors. Luka Dončić je pristal na odličnem šestem mestu z 42 točkami. LeBron James, James Harden in Kawhi Leonard so si delili trinajsto mesto.

Šestindvajsetletni Jokić je postal prvi Srb in tretji evropski košarkar z nazivom MVP v prvenstvu NBA. Pred njim sta to čast doživela le grški košarkar Giannis Antetokounmpo, leta 2019 in 2020 ter nemški košarkar Dirk Nowitzki leta 2007.

Jokić je letos za Denver odigral vseh 72 prvenstvenih tekem. V rednem delu sezone je imel povprečje 26,4 točke, 10,8 skoka in 8,3 podaje na tekmo ob 56,6-odstotnem metu iz igre, 38,8-odstotnem za tri točke ter 86,8-odstotnem s črte prostih metov.