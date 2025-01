»Nisem pričakoval, da bom takoj dobil svojo priložnost v A2-ligi«

Mladi goriški Slovenec Peter Devetta (letnik 2007, doma s Poljan) je v soboto opravil svoj krstni nastop v italijanski košarkarski A2-ligi. Ob zmagi čedajskega Gesteca, h kateremu je prestopil v letošnji sezoni, proti Livornu z 88:74 je odigral dve minuti. Ni se vpisal med strelce, za še ne 18-letnega nadarjenega košarkarja pa je bil sobotni večer gotovo nepozaben.

Kakšni so bili občutki, ko ste v soboto stopili na parket čedajske športne dvorane PalaGesteco in tako debitirali v A2-ligi?

Bilo je zelo lepo. Medtem ko sem sedel na klopi, sem komaj čakal, da stopim na igrišče. Ko me je nato trener pozval, naj se pripravim za vstop, sem bil zelo vesel. Treme ni bilo in sem na parketu dal vse od sebe, čeprav sem odigral le dve minuti.

Ste pred začetkom sezone verjeli, da boste občasno dobili mesto tudi v članski ekipi v A2-ligi?

Ne, tega sploh nisem pričakoval. Upal sem, da bom občasno s člansko ekipo treniral. Zdaj pa redno treniram s člani. Dejstvo, da sem stopil tudi na igrišče v A2-ligi, je torej gladko preseglo moja pričakovanja.

Koliko sploh trenirate, če upoštevamo, da ste v prvi vrsti član mladinske ekipe U19?

Treniram vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah. Le en dan v tednu sem prost. S člansko ekipo treniram dvakrat dnevno, vsak trening traja dve uri in pol. Ob tem imam še tekme v državnem prvenstvu U19 »eccellenza« in v deželni C-ligi.

Na igrišču izstopate predvsem po hitri in fizični igri. Na katerem področju pa morate še napredovati?

Atletske lastnosti so gotovo moja glavna vrlina. Na treningih pa veliko delam predvsem na metu. Temu se s trenerji posvečam tudi z individualno vadbo.

Košarkarsko ste dozoreli pri goriškem Domu, s katerim ste še v lanski sezoni igrali v deželni diviziji 1. Kateri Domov trener vam je pustil največji pečat?

Izpostavil bi dva. Prvi je Erik Graziani, ki je lani vodil Domovo člansko ekipo. Drugi pa je Dražen Grbac, od katerega sem se res veliko naučil.