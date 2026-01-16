Nogometaš Miguel Skabar bi rad postal podjetnik

Iz torkove priloge Šport plus.

Miguel Skabar, dijak Državnega tehničnega zavoda Žige Zoisa v Trstu, je nogometaš pri društvu Vesna in do tega športa goji veliko strast: nogomet je namreč njegova največja motivacija in njegov vzornik v športu je prav tako nogometaš, Primož Bužan. V prihodnje bi rad postal podjetnik, sanja pa tudi o potovanju na Kubo. Praznik, ki mu je najbolj pri srcu, je Kraška ohcet.

Ime in priimek: Miguel Skabar

Datum rojstva: 22. 12. 2008

Kraj, v katerem živiš: Col

Šola, ki jo obiskuješ: Državni tehnični zavod Žige Zoisa (Trst).

Sedanje in matično društvo: Vesna.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? Nisem preizkusil drugih športov.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? Ne bi vedel.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? Pet

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Ne, treniram le z ekipo.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Ne.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Primož Bužan.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni.

Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.

Kaj pa najljubša jed? Rebrni zrezek.

Katero pesem si nazadnje poslušal? L’amore non mi basta (Emma Marrone).

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Instagrama.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Športna vzgoja.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Klopi.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Podjetnik.

Raje gledaš filme ali serije? Serije.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? Na Kubo.

S kom pa bi šel? S svojo punco.

Kaj te najbolj nasmeji? Ko soigralec poje v slačilnici.

Katera je tvoja najljubša žival? Medved.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Gostilna Križman ali Savo bar.

Katero lastnost pri ljudeh najbolj ceniš? Poštenost.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? Se družil s svojimi prijatelji.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez telefona.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju? Green street hooligans.

Katero supermoč bi imel? Sposobnost letenja.

Najljubša barva? Rdeča in bela.

Kaj bi vzel s sabo na zapuščeni otok? Sončna očala.

Kaj te najbolj motivira? Nogomet.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Druženje s prijatelji.

Kako bi sebe opisal v treh besedah? Zabaven, vesel in pošten.

Najljubši praznik in letni čas? Kraška ohcet in poletje.

Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? George Best.

Katere časopise listaš/bereš? Gazzetta dello sport, Il Piccolo in Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Instagram in Tik Tok.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Mislim, da ne.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Čemu se izogibaš oz. kaj počneš? Ne mečem smeti na tla. Tina Sbarbaro