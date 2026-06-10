Nogometni klub Gorica brez licence za sezono 2026/27

Nogometni klub Gorica tudi po pritožbi, ki jo je obravnavala licenčna komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS), ni pridobil licence za tekmovalno sezono 2026/27, je na spletni strani zapisala krovna nogometna zveza NZS. Gorica je brez licence ostala zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev.

Licenčna komisija NZS za pritožbe je v dokončnih odločitvah zaključila postopka, ki sta ju sprožila člana 2. slovenske nogometne lige v sezoni 2025/26, Gorica in Rudar Velenje, potem ko jima komisija NZS za licenciranje pretekli mesec zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ni podelila licence za tekmovalno obdobje 2026/27. Kluba sta se v določenem roku pritožila na odločitev.

V primeru Rudarja iz Velenja je komisija pritožbi nato ugodila, s čimer so Velenjčani pridobili licenco za nadaljevanje igranja v 2. slovenski nogometni ligi v prihodnji sezoni.

Medtem pa je licenčna komisija NZS vsebinsko obravnavala in kot neutemeljeno zavrnila pritožbo Gorice, ki je tako zaradi neizpolnjevanja finančnih zahtev ostala brez licence za naslednjo sezono.

Gorica bi morala sicer po predzadnjem, 15. mestu v 2. SNL ob zadnjeuvrščenih Jesenicah izpasti v tretji rang tekmovanja, a je napredovanje v 2. SNL zavrnil Videm, ki si je po rezultatih na igrišču priigral napredovanje iz 3. SNL vzhod.

S pridobitvijo licence bi tako Novogoričani še lahko upali na obstanek v 2. SNL, a je dokončna odločitev licenčne komisije NZS to preprečila.