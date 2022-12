Nogometni Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil pomožnega trenerja Sistiane Sesljana, trenerja Krasa Repen Radenka Kneževiča in odbornico Juventine Majo Peterin. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele vsakoletno tiskovno konferenco OKS v Ljubljani o zamejskem športu, tekmo košarkarske C-lige silver med Borom Radenska in Cordenonsom ter božično akademijo ritmičark ŠZ Bor, kamere deželnega sedeža Rai pa derbi moške odbojkarske C-lige med Sočo ZKB Lokanda Devetak in SloVolleyem ZKB. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavila Katja Sedmak.

