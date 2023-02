Pokal ZSŠDI 2023 oziroma zamejska prvaka v alpskem smučanju sta devinovca Caterina Sinigoi, ki je potrdila lanski naslov, in Nikola Kerpan. Na progi Eiben - Pista nera v Plodnu (Sappadi) sta mladinski naslov osvojila Anja Sosič in Maj Sedmak, oba člana kriške Mladine, ki je bil tudi organizator letošnjega 40. jubilejnega prvenstva. Na društveni lestvici je bil najboljši SK Devin, ki je prehitel Mladino, Brdino, SPDG in Planinsko družino Benečija. V Plodnu je nastopilo 173 smučark in smučarjev.