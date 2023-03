Nova okrepitev za tržaškega prvoligaša

Košarkarski A-ligaš Pallacanestro Trieste je danes uradno sporočil, da bo za tržaško ekipo do konca sezone igral ameriški košarkar Jalen Hudson. Gre za 27-letnega igralca, ki lahko igra v vlogi branilca ali krila. Visok je 198 cm in težak 88 kilogramov. Gre za konkretnega in učinkovitega igralca, je izjavil generalni direktor Mario Ghiacci.

Košarkarsko dozorel je na univerzi na Floridi. Igral pa je med drugim v Grčiji in Izraelu, kjer je z ekipo Hapoel Galil Elyon nastopal tudi v evropskem pokalu FIBA. Imel je povprečje 19 oz. 17 točk na tekmo v grškem prvenstvu oz. v pokalnih tekmah. Od januarja igra z ekipo TNT Tropang Giga na Filipinih, kjer dosega povprečno 33 točk na tekmo.