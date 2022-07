Novi trener je Bonatti

Obljuba dela dolg. Novi športni vodja Triestine Romairone je napovedoval novosti tekom nekaj dni, najkasneje do srede, a že včeraj je Triestina sporočila ime novega trenerja, ki naj bi tržaški klub vodil v naslednjih dveh sezonah. Gre za 37-letnega Andreo Bonattija, ki bo na klopi Triestine v bistvu opravil svoj krst kot trener članskih ekip. Bonatti je v zadnjih dveh sezonah treniral ekipo Juventusa U19 oziroma primavera, ki je zelo uspešno nastopala zlasti v ligi prvakov za mlade, tako imenovano Youth league, v kateri je črnobele popeljal do polfinala, kar je tudi najboljša uvrstitev vseh časov za mladinsko ekipo turinskega kluba. Pred tem je Bonatti treniral ekipo primavera Lazia (med leti 2016 in 2018), še prej pa je bil trenerjev pomočnik pri Salernitani (med leti 2014 in 2016). Gre torej za v določeni meri tvegano potezo, saj so se pri Triestini odločili za trenerja, ki se ni še nikoli preizkusil na članski ravni, a odločitev niti ne preseneča, saj so pred nekaj dnevi, ko so se predstavili tržaški publiki, predsednik Giacomini in ostali novi člani vodstva kluba napovedovali nov pristop. Očitno so s tako potezo tudi napovedali pomladitev ekipe; zelo verjetno je namreč, da se bo trener, ki je doslej v glavnem treniral mlade igralce, odločil tudi pri Triestini zaupati vidne vloge mlajšim nogometašem. Po tej prvi potezi zdaj navijači pričakujejo tudi prve okrepitve. Bodo nekatere izmed teh prišle ravno iz črnobelega brega Turina, kjer je Bonatti do pred kratkim treniral?