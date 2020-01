V Sappadi (Plodnu) so danes spravili pod streho 38. Zamejsko smučarsko prvenstvo za pokal ZSŠDI, ki ga je letos organiziralo ŠD Mladina iz Križa. Nova zamejska smučarska prvaka sta Nikola Kerpan (SK Devin) in Petra Bellafontana (Mladina). V mladinskih kategorijah pa Erik Bordon (SK Devin) in Tea Strani (SK Devin). Društveno lestvico je med člani osvojila Mladina pred Devinom in Brdino. V mladinskih kategorijah pa je bil Devin prvi, Mladina druga, Brdina pa tretja.