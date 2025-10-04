Novo pomožno igrišče in druge novosti v Doberdobu

Razposajeni otroci, rdeče-modri balončki, številni vaščani in veselo vzdušje so včeraj zvečer v športnem centru v Doberdobu napovedali pomemben dogodek za športno združenje Mladost, ki se z majhnimi koraki (in velikimi dejanji) korajžno pobira na noge in želi spet v vasi (ter okolici) igrati pomembno športno-družabno vlogo.

Vodstvo Mladosti se je v zadnjih mesecih močno potrudilo in s pomočjo finančnih sredstev Dežele FJK uredilo novo travnato igrišče 7:7 za tribuno, namakalni sistem na velikem travnatem igrišču, uredilo slačilnici, postavilo fotovoltaične panele ter kupilo nov kombi. »V prihodnje bi radi na novo uredili tribuno ter igrišče 9:9 z umetno travo,« je še dodal mladi predsednik društva Alan Prešeren, ki je prerezal trak skupaj z županom Občine Doberdob Petrom Ferfoglio. Doberdobski župan je pohvalil vztrajnost in delavnost Mladostinih odbornikov: »Celotna vas je lahko ponosna na društvo Mladost in odbornike, ki so s prostovoljnim delom uredili in posodobili športni center. S takimi osebami ima društvo prihodnost. Mora pa imeti tudi vizijo. Občinska uprava bo priskočila na pomoč in bo v kratkem odkupila zemljišče ob slačilnicah, kjer bomo uredili Športni park, ki ne bo namenjen samo nogometu, ampak tudi drugim športom,« je zaključil župan Ferfoglia.

»Mladi so prihodnost društva in tu jih vidim kar veliko,« je pred predstavitvijo mladinskih ter članske ekipe Mladosti poudaril član izvršnega odbora ZSŠDI Sandro Corva. Odbornica Maja Jarc je nato predstavila ekipo U8 trenerja Danieleja Coppole, U10 in U12 Zlatka Dizdarevića ter člansko ekipo, ki jo vodi Igor Mozetič. Slednjo čaka v nedeljo domači derbi s Primorjem 1924.

Sledila je zdravica in skupna želja po novem preporodu Mladosti, ki je ubrala pravo pot.