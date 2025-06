Novo sodelovanje na osi Bazovica – Križ

Na mladinskem nogometnem področju se nekaj (končno) premika. Športno društvo Zarja iz Bazovice in športno društvo Vesna iz Križa sta se dogovorila, da bosta sodelovala in sestavila skupne ekipe v starostnih skupinah U14, U15, U16 in U17.

Gre za neke vrste prvi resen korak k skupnemu delovanju, ki naj bi stremel po kakovosti, po projektu Pomlad (pravzaprav Pomlad je bilo samostojno športno društvo). ŠD Pomlad so ustanovili leta 2006, nato je po napredovanju v D-ligo vse mladinske ekipe prevzel NK Kras Repen. Kmalu je sodelovanje med klubi nato propadlo in vsako društvo je kar nekaj sezon skrbelo le za svoj vrtiček. Pred nekaj leti sta se na vzhodnem delu tržaške pokrajine zbližala Zarja in Breg, ki sta sodelovala z mladinskimi ekipami v starostnih ekipah U15, U17 in nato tudi U19. A spet se je nekaj zalomilo in že v lanski sezoni je sodelovanje hiralo.

Medtem, že lani, so se začeli pogovori med kriškim in bazovskim društvom. V obeh taborih imajo kar zadovoljivo število nogometašev (nad sto tako pri enih kot pri drugih). »Sodelovali smo na raznih turnirjih, posojali smo si nogometaše ter skupno nastopili tudi na čezmejnem prvenstvu U15,« je dejal koordinator mladinskih ekip kriške Vesne Danilo Venanzi, ki je prav gotovo bil eden izmed najbolj aktivnih povezovalnih členov na osi Križ-Bazovica. »Bolj resni pogovori so se začeli januarja. Treba se je bilo opogumiti in preseči stare zamere oziroma vrtičkarstvo miselnost. Čas je, da se naredi nekaj skupnega, kar že nekaj časa delajo drugi klubi na Tržaškem. Stremeti moramo po kakovosti, drugače bomo izgubili vse tiste malo bolj ambiciozne mlade nogometaše, ki se že selijo k drugim tržaškim klubom. Zadržali pa jih bomo le, če bomo igrali v deželnih prvenstvih in imeli dobre trenerje. Sicer idealno bi bilo, ko bi imeli ekipe tako na deželni kot pokrajinski ravni. To mora postati naš dolgoročni cilj,« je še dodal Venanzi.

Odločilen trenutek, da sta se kluba odločila za sodelovanje, je bil nastop skupne ekipe na turnirju društva Bisiaca Romana na Goriškem, kjer je Vesna Zarja v starostni skupini U15 zasedla 3. mesto, potem ko je v polfinalu izgubila po streljanju enajstmetrovk proti Pro Gorizii, ki je letos igrala v deželni skupini. Pred tem so premagali TS Victory Academy, ki je v letošnji sezoni igral v najbolj kakovostni deželni skupini elite.

Sodelovanje bo izgledalo takole: vsako društvo bo imelo bo eno ekipo najmlajših (U14 ali U15) in naraščajnikov (U16 in U17). Društvi se medtem intenzivno pogovarjata o vseh drugih detajlih (prevozi, treningi, trenerji, igrišča itd).

9. in 10. julija bo na sporedu prvi dan odprtih vrat. Uvodni Open Day za letnike 2009 (teh je malo) in 2010 bo 9. julija v Križu, kjer bodo dan kasneje na vrsti letnika 2011 in 2012.