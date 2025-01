Novoletni Športel o novem logotipu Slovencev v Italiji

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predstavnico SKGZ Martino Budin, predsednika SSO Walterja Bandlja in predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina, ki so spregovorili o novem logotipu Slovencev v Italiji. Sodelavka Neža Zobec je v daljšem prispevku predstavila delovanje kluba Cheerdance Millenium. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala tekmovalka članske ekipe Cheerdance Millenium Kim Furlan. Da je bila novoletna oddaja še bolj dinamična, so za to poskrbeli člani glasbene skupine The Maff.

Klikni in oglej si oddajo