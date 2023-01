Novoletni Športel o plesu

Ali je ples lahko tudi šport? O tem in še o marsičem so se pogovarjali v včerajšnji novoletni oddaji Športel na koprski televiziji (tukaj povezava za ogled). Gostje v studiu so bili Fiona Johnson, podpredsednica za šport in šport za vse pri Mednarodni plesni zvezi IDO, Peter Suhadolc, umetniški vodja tržaške folklorne skupine Stu Ledi, in Mateja Terčon Knap, trenerka plesnega društva Be Funky. Plesni točki v studiu sta izvajali folklorna skupina Stu Ledi in skupina Mladenke, društva Be Funky. Za popestritev v studiu je poskrbel repenski rocker Johnny Reed alias Erik Purič. Sodelavka Katja Canalaz se je javila iz Benečije, od koder je predstavila beneški ples.