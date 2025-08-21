Novosti in skrb za kakovost

Vedri in spočiti obrazi, dobra volja in predvsem izjemno navdušenje. V torek zvečer so se v športni dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja v Trstu na prvem treningu pred začetkom nove sezone zbrali košarkarji Bora Radenska, ki bodo po letošnjem napredovanju spet nastopali v C-ligi. Slednja bo tudi letos meddeželno obarvana, saj bodo v njej tudi klubi iz Veneta.

Poleg svetoivanske ekipe zastopa Tržaško le še BaskeTrieste, pet ekip je z Videmskega (Corno di Rosazzo, San Daniele, UEB Cividale, APU Udine in Collinare Basket Fagagna) in štiri s Pordenonskega (Cordenons, Humus Sacile, VIS Spilimbergo in Vallenoncello). Tri ekipe pa so iz Veneta, in sicer Caorle, San Donà in Pallacanestro Ormelle iz okolice Trevisa. Glede na seznam nastopajočih moštev čaka torej Borove košarkarje zahtevna sezona s številnimi dolgimi gostovanji.

Deželna košarkarska zveza je včeraj objavila neke vrste predkoledar, ki seveda še ni uraden. V uvodnih dveh krogih (27. 9. in 4. 10.) naj bi tako Bor igral obakrat v gosteh: najprej proti peterki Collinare BasketFagagna in nato proti Caorlam. Na Stadionu 1. maja se bodo borovci prvič predstavili pred svojimi navijači v tretjem krogu, za vikend Barcolane (v soboto, 11. oktobra ob 20.30), ko bo v gosteh prišel San Daniele. Bor bo domače tekme namreč igral ob tem terminu, ob sobotah ob 20.30.

Od torka (ta teden do petka) pod taktirko novega trenerja Alberta Consolarija trenirajo potrjeni člani lanske zmagovite zasedbe Bracati, Fort, D. Zettin, Gallocchio, Možina, Maurel, Finati, Letieri in Komar. S člansko ekipo trenirata tudi člana peterke U17 Rok Fonda in Leo Sommariva. »Uradno je z nami še mladi član Azzurre Giacomo Lo Duca (letnik 2005). Trenirajo pa tudi drugi košarkarji, s katerimi pa se nismo še uradno dogovorili o sodelovanju,« je dejal športni vodja Bora Saša Krčalić. Consolariju bo stal ob strani trener za fizično pripravo Lorenzo Giannetti (ex Pallacanestro TS). »Novost, pravzaprav dodana vrednost za naš klub pa je vloga koordinatorja trenerjev Marzia Longhina, ki pri deželni košarkarski zvezi Fip skrbi za vzgojo in kadrovanje trenerjev,« je povedal podpredsednik Bora Sergio Pozar.

Bor bo prihodnji teden, 29. avgusta, ob 19.30 igral na Stadionu 1. maja v Trstu prvo prijateljsko tekmo z Jadranom. Nato čaka borovce še serija drugi pripravljalnih tekem in tudi nastop na kakovostnem turnirju v Korenu. Letošnja novost je, da ne bo Borovega memoriala Borisa Tavčarja.