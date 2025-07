Novosti pri Jadranu ...

Košarkarska peterka Jadrana, ki bo tudi v novi sezoni nastopal v (zahtevni) meddeželni B-ligi, počasi dobiva svojo podobo. Novi trener Matija Jogan, ki je mesto glavnega trenerja prevzel od Walterja Vatovca, v minuli sezoni pa je bil pomočnik trenerja pri Falconstarju v Tržiču (vedno v B-ligi), bo še naprej imel na razpolago novega kapetana Matijo Baticha (zanj bo pri Jadranu že štirinajsta sezona), Iacopa Demarchija (tretja sezona pri »plavih«), Marka Milisavljevića, Lucasa Jakina in Nikolaja Persija. Ivan Gulič je saniral poškodbo in bo letos na razpolago trenerju Joganu. Kontovelov dres pa je slekel Jan Pro, ki se bo prav tako pridružil Jadranovi članski ekipi, kamor se vrača tudi Jernej Pregarc. Carlo De Petris bo, kot smo že poročali, priskočil na pomoč Kontovelu v Deželni diviziji 1. »Sašo Malalana pa bomo še skušali prepričati, da podaljša kariero,« je bolj zares kot za šalo dejal dosedanji 33-letni Jadranov steber Borut Ban, ki je po obstanku v B-ligi obesil čevlje na klin in se v novi sezoni že preizkuša kot tehnični vodja članske ekipe. »Saša bo v prihodnjih tednih odločil, ali bo še za eno sezono oblekel Jadranov dres,« je še povedal Ban in dodal: »Nujno potrebujemo še dva visoka košarkarja, enega v vlogi centra ter na krilni poziciji. Oba smo že evidentirali in njuni imeni bi lahko bili kmalu znani.«

Priprave po velikem šmarnu

Jadranovi košarkarji bodo pod taktirko »coacha« Matije Jogana začeli trenirati po velikem šmarnu, verjetno od ponedeljka, 18. avgusta. Joganu bo tudi v novi sezoni pomagal Rok Heiligstein, ki bo obenem vodil mladinsko ekipo U19. Jadranovi košarkarji bodo tudi letos trenirali štirikrat tedensko. »Recimo, da bo peti trening fakultativen. Lahko bodo posamezno trenirali mlajši košarkarji oziroma tisti, ki študirajo in se jim časovno to izteče. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi v lanski sezoni, ko so nekateri mlajši košarkarji vadili zjutraj pod taktirko Roka Heiligsteina,« je povedalBorut Ban.

Glavni del Jadranovih priprav bo v telovadnici na Rouni pri Briščikih. Daljši vikend pa si bodo privoščili košarkarski »full immersion« v športnem centru na Rogli. To se bo zgodilo od 22. do 24. avgusta.

Spet klasična formula

Letošnja sezona v meddeželni B -ligi se bo začela 28. septembra. Prvi del se bo končal 11. januarja. Redni del sezone se bo zaključil 26. aprila. Play-off in Play-out se bosta začela 3. maja. Z novo sezono se vrača klasična formula: 16 ekip v skupini, prvih osem se bo uvrstilo v končnico za napredovanje, zadnjeuvrščena bo neposredno izpadla, druge štiri pa bodo igrale play-out.