Novozelandka Robinson zmagala na Kronplatzu

Novozelandka Alice Robinson je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na smučišču Kronplatz. Po prvi vožnji je bila peta, v finalu pa najhitrejša in je slavila po napakah tekmic. Slovenski finalistki Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan sta tekmo končali na 16. oziroma 25. mestu. Italijanka Sofia Goggia je odstopila že v prvi vožnji, ki jo je osvojila Federica Brignone. Slednja pa je v finalu prav tako storila napako in ni prišla do cilja.

Od najboljše trojice na prvi progi je obe vožnji končala le Švicarka Lara Gut Behrami, ki je z zaostankom 56 stotink sekunde ubranila drugo mesto ter se na razpredelnici v seštevku zime na 55 točk približala prvi smučarki iz Italije Federici Brignone, ki ostaja pri 639 točkah.

Robinson je z zmago prevzela mesto vodilne v veleslalomskem seštevku in na drugo mesto za zgolj štiri točke potisnila Hector.