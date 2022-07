Ob 17. uri začetek prodaje vstopnic za tekmo Slovenija – Srbija

Danes ob 17. uri se bo začela prodaja vstopnic za prestižno pripravljalno tekmo, ki jo bosta v sredo, 17. avgusta, ob 20.15 v Stožicah odigrali košarkarski reprezentanci Slovenije in Srbije. Vstopnice bodo na voljo na spletni strani Eventima ter na prodajnih mestih Eventima in Petrola. Šlo bo za dvoboj finalistk evropskega prvenstva leta 2017 v Istanbulu, kjer se je Slovenija prvič z naslovom evropskih prvakov.

Reprezentanci bosta med glavnimi favoriti za zlato kolajno tudi na letošnjem EP, ki po potekalo med 1. in 18. septembrom. Tekmovanje bodo gostile štiri države: v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. Skupinski del se bo odvijal v Kölnu, Milanu, Tbilisiju in Pragi, finalni obračuni pa bodo na vrsti v Berlinu. Glede na bližino začetka EP in na prestižnost tekme je pričakovati, da bosta 17. avgusta v Ljubljani tako Slovenija kot Srbija nastopali v popolni postavi. Glavni adut slovenske izbrane vrste je seveda Luka Dončić, prvi zvezdnik srbske reprezentance pa MVP rednega dela lige NBA Nikola Jokić.