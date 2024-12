Obe Soči in Zalet zmagali

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Rojalkennedy 3:0 (25:23, 25:23, 25:19)

Zalet ZKB: Giurda 3, F. Misciali 24, Surian 8, Stergonšek 7, Vattovaz 3, Winkler 12, I. Misciali (libero 1), Movio (libero 2), Furlan, Gabriele, Lakovic, Luxa, Pellizzari, Tromba. Trener: Nicholas Privileggi

Naša združena ekipa se od leta 2024 poslavlja z gladko zmago, novimi tremi točkami in, predvsem, z dobro igro. Tekma proti RojalKennedyju je vedno težka, saj ekipa razpolaga z zelo dobro obrambo, podajačica zalaga svoje napadalke s hitrimi žogami, tako da je pravzaprav težko postaviti blok. Edino učinkovito protiorožje je dober sprejem, da je napad lahko nepredvidljiv.

Zaletovke niso začele najbolje, gostje so povedle že z 18:14, ko so naše igralke s srčno in zagrizeno predstavo nadoknadile zamujeno in v razburljivi končnici tudi set osvojile. Tudi v drugem so morale nekaj časa loviti nasprotnice, a jim je to zelo dobro uspelo, tako da so na krilih velike samozavesti v tretjem še lažje prišle do petindvajsete točke. Trener Nicholas Privileggi v bistvu ni imel nobene menjave, saj so igralke na klopi lahko le spodbujale svoje soigralke, saj jih je kar nekaj lažje poškodovanih, oziroma so šele okrevale po bolezni. Do zadnjega je bil vprašljiv nastop tudi Ilarie Misciali, ki je bila prav tako ves teden bolna, a je stisnila zobe in na igrišču dala vse od sebe, tako da se je tekma srečno končala.

Navdušenje v ekipi je bilo na višku, igralke pa so z zmago na najboljši način odgovorile tudi zelo glasnemu in celo nesramnemu navijanju publike, ki je spremljala RojalKennedy in s svojim obnašanjem pravzaprav dokazala, kako se na športnih prizorišcih ne smemo obnašati ...

Nicholas Privileggi: » Pohvaliti moram čisto vse igralke, tako tiste na igrišču kot tiste na klopi, ki so odigrale res dobro tekmo in vsem nam, predvsem pa sebi, pripravile lepo predpraznično darilo!«

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Mariano 3:2 (21:25, 25:13, 22:25, 25:19, 15:9)

Soča: I. Devetak 11, Miklus 12, T. Cotič 20, Vižintin 4, N. Černic (L), Princi 4, Antoni 2, A. Cotič 4, Pantani 23; n.v.: G. Černic (L), S. Cotič, M. Devetak, Persoglia. Trener: Lucio Battisti.

Po dolgi tekmi je Soča ZKB Lokanda Devetak v nabito polni občinski telovadnici v Sovodnjah slavila s 3:2. Na tekmi, ki so jo zaznamovale poškodbe, je v tie breaku v telovadnico prišel celo rešilec. Odbojkar nasprotne ekipe se je namreč počutil slabo, čeprav je po prvih ocenah zgledalo, da ni bilo nič hujšega.

Soča je tudi sinoči igrala v okrnjeni postavi: standardnega libera Čavdka zaradi vročine ni bilo, standardni korektor Vižintin pa je zaradi poškodbe na prstu začel na klopi. Kljub temu je ekipi uspelo osvojiti dve pomembni točki.

V prvem setu so domačini igrali nekoliko zakrčeno. S številnimi napakami so nasprotnikom dovolili, da so prvi zabeležili petindvajseto točko. V drugem se je sovodenjska ekipa zbrala, pokazala odlično igro in nasprotnike pustila na trinajsti točki. V tretjem nizu so modro-rumeni zopet popusili, v četrtem pa so po slabem začetku izenačili, nakar je krilni napadalec Andrej Cotič utrpel poškodbo na kolenu in je bil zato primoran sesti na klop. Zaradi kratke klopi ga je zamenjal Vižintin, ki še ni popolnoma okreval. Kljub vsemu pa so domačini povedli in si izborili peti set. V zadnjem nizu so si varovanci trenerja Battistija priborili prednost že na začetku. Pri rezultatu 8:6 za domačine pa je kot že povedano podajalec Mariana zapustil telovadnico z rešilcem, sočani pa so tie break osvojili in pod streho spravili dve pomembni točki.

»Vedeli smo, da bo tekma precej zahtevna, saj je Mariano zelo solidna in kvalitetna ekipa. Zaradi raznih poškodb je bila naša šesterka nekoliko spremenjena skozi celo tekmo. Kljub temu smo se dobro izkazali. V ključnih trenutkih smo dokazali, da smo boljša ekipa še predvsem v obrambi in smo tako pred čudovito domačo publiko osvojili pomembno tekmo,« je sinoči povedal kapetan modro-rumenih Tomaž Cotič.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Kontovel Zalet Bar Tabor 3:0 (25:23, 25:17, 25:19)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 18, Berzacola L. 8, Komic 7, Paulin 6, Falzari (L), Ferfoglia 4, Berzacola A. 11, Tosolini, Gruden, Spindler, Menis 7, Colja, Flosergher (L). Trener: Orel

Kontovel Zalet Bar Tabor: Grilanc 0, Kovačič 1, Ciuch 10, Gruden 5, Kalin 9, Skerk 2, Trevisan 2, Pertot 0, Zonta 5, Kneipp 0, Bezin (L), Barut (L). Trener: Berlot

MOŠKA D-LIGA

Favria – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (25:16, 25:12, 25:22)

Sloga Tabor Studio Vegliach:Vremec 4, Mavrič 12, Golob 4, Mesar 0, Segre 9, Mezzari 2, Kalc 2, Vattovaz (L1), Petric (L2), Mattana. Trener: Loris Manià.