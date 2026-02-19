Odbojkarico Mijo Regent zanima fizioterapija

Iz priloge Šport plus

Mija Regent je dijakinja Državnega tehničnega zavoda Žige Zoisa v Trstu in že vrsto let trenira odbojko. Trenutno igra v D-ligi in razmišlja o prihodnosti na področju fizioterapije.

Datum rojstva: 22. 7. 2008.

Kraj, v katerem živiš: Prebeneg.

Sedanje društvo in matično društvo: Sedanji društvi sta Zalet in AŠD Sloga, matično društvo pa Breg.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Mijuz, Mijetta ali Regent.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Najprej sem trenirala klasični balet, potem sem se začela ukvarjati z odbojko pri Bregu.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosna? Na to, da igram v D-ligi.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? 6 ur in pol.

Ali treniraš tudi samostojno? Ne, saj sem vedno zasedena s tekmami ali s šolo.

Si članica oziroma si dejavna pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Ja, pri Mladinskem krožku in Kulturnem društvu Prebeneg ter pri Dekliški Boljunec.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Sarah Luisa Fahr.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni tip.

Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.

Kaj pa najljubša jed? Če moram izbrati le eno, so to njoki s kozicami, ki jih pripravi moj stric.

Katero pesem si nazadnje poslušala? Lutka za bal (Parni Valjak).

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Instagrama.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Italijanščina, a najraje imam načrtovanje.

Kaj bi spremenila v šoli, če bi bila ravnateljica? Urnik.

Kaj bi rada postala, ko končaš šolo? Nisem še čisto prepričana, zaradi raznih poškodb me začenja zanimati fizioterapija.

Raje gledaš filme ali serije? Serije.

Kam bi šla na potovanje, če bi lahko šla kamorkoli? Na Tajsko.

S kom pa bi šla?

S skupino An, dva, tri, štjre.

Kaj te najbolj nasmeji? Moja sestra in moj brat, saj vesta, kaj me spravi v dobro voljo.

Katera je tvoja najljubša žival? Želva.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Naš bar ali bar Mucko.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Iskrenost.

Kaj bi naredila, če bi imela en dan popolnoma prost? Šla bi v toplice.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez denarnice.

Katero knjigo ali film bi priporočila prijatelju ali prijateljici? Film The Miracle Season.

Katero supermoč bi imela? Teleportacijo.

Najljubša barva? Modra.

Kaj bi vzela s sabo na zapuščeni otok? Prijateljice.

Kaj te najbolj motivira? Ko dosežem zastavljen cilj.

Kako bi sebe opisala v treh besedah? Dobrosrčna, nasmejana in iskrena.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in poletje.

Če bi lahko na kavo povabila eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Moja nona Vesna.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Instagram, Tik Tok, Snapchat in WhatsApp.

Bi zdržala en teden brez pametnega telefona oz. interneta? Ja.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Zelo pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Ločujem odpadke.