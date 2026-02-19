»Zdaj lahko povem, da sem tekmovala na olimpijskih igrah«

Caterina Sinigoi je včeraj odsmučala še olimpijski slalom, spakirala kovček v olimpijski vasi, nazdravila (in pozdravila) v Slovenski hiši v Cortini ter se vrnila v rojstno Nabrežino. 22-letna Cate, kot jo imenujejo prijatelji, je bila tudi včeraj, tako kot v nedeljo (po veleslalomu) zadovoljna: »Na startu sem sicer bila živčna. Veliko več kot v nedeljo. Morda ker vem, da je slalom moja paradna disciplina. Ali pa, ker sem se po nedeljskem veleslalomu končno zavedala, da sem na olimpijskih igrah (se zasmeje). Proga je bila zelo dobro postavljena, pa tudi snežne razmere so bile dobre,« je svoj včerajšnji nastop analizirala Sinigoi. Dodala je še: »Tehnično sem dobro smučala, zmanjkalo mi je brzine. Zavedam se, da lahko hitrost še veliko izboljšam.«

Včeraj ste imeli tudi veliko navijačev v ciljni areni ...

Bilo jih je kar nekaj, saj so prišli navijat za Ano (Bucik Jogan op. av.) in zame številni člani SK Gorica, na čelu s predsednico Tjašo Prinčič. Veselila sem se prisotnosti tudi Gorana Miškulina, direktorja Spinteca, ki je moj pokrovitelj. Tako njemu kot društvu se iskreno in srčno zahvaljujem za vso podporo. Poleg mojih staršev je bila tokrat na tekmi tudi sestra Giorgia. In tudi moj trener Aleš Sever. Skratka, bilo je res lepo in prijetno.

Krajši intervju s Caterino Sinigoi lahko preberete v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika.