Finančna policija zahtevala vpogled v občinske dokumente o Triestini

Tržaški nogometni C-ligaš Triestina je vse bolj pod drobnogledom finančne policije, ki je včeraj zahtevala s strani Občine Trst vpogled v dokumente, ki zadevajo nogometni klub.

Akcija, s katero nameravajo preveriti natančen znesek dolgov Triestine do Občine Trst, je potekala s polnim sodelovanjem slednje. Dolgovi so se neprimerno povečali zaradi neplačevanja najemnine stadiona Nereo Rocco in tudi zaradi stroškov vzdrževanja travnate površine. Drugi vidik, na katerega se je osredotočila včerajšnja preiskava, je iskanje dejanskih sogovornikov pri vodstvu kluba v odnosu do občinskih uradov.