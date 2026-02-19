Za promet zaprli most pri Banih

Lokalna policija Občine Trst je sporočila, da so zaprli most pri Banih. V kratkem naj bi za promet zaprli tudi pokrajinsko cesto št. 35, ki poteka pod mostom. Na mostu, ki povezuje pokrajinsko cesto št. 1 z Bani, in ki prečka cesto št. 35 (nekdanjo Trbiško cesto), je namreč prišlo do težav s statiko. Most trenutno ni varen.

Lokalni prevoznik Trieste Trasporti sporoča, da avtobusi proge 51 zaradi težav na mostu ne vozijo skozi Bane.

Trenutno so na delu gasilci in lokalni policisti, ki ocenjujejo škodo. Novico posodabljamo.