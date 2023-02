Odbojkarji za Sanremo (VIDEO)

V Sanremu bo danes potekal zadnji večer festivala italijanske popevke Sanremo, Lega Pallavolo Serie A pa se je glasbenemu festivalu pred nekaj dnevi poklonila z videoposnetkom, v katerem nekateri odbojkarji iz Superlege, A2 in A3 lige pojejo delčke italijanskih popevk, ki so zaslovele na tem festivalu.

Svoje pevske sposobnosti sta pokazala tudi števerjanski odbojkar Jernej Terpin (na videoposnetku pri 1.40), ki letos brani barve Vibo Valentie in je zapel Mahmoodovo Soldi, in Goričan Mitja Pahor. Ta je s soigralcema iz ekipe Bergamo Timom Heldom in Mattio Catonejem zapel Sarà perché ti amo skupine Ricchi e poveri (pri minuti 2.20).