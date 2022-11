Odbojkarska sobota: poraz Soče v Trstu, točka Slogi Tabor, zmaga SloVolleya

MOŠKA C-LIGA

Triestina volley – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:21, 25:18, 27:25)

Soča: Černic 3, Persoglia 2, Boškin 0, Devetta 5, Čavdek (L1), Hlede 6, Makuc 11, Juren 12, Conte 0, Antoni 0, Manfreda nv. Miklus nv., Venuti (L2). Trener: Battisti.

Sloga Tabor Studio Vegliach– Pordenone 2:3 (25:22, 26:24, 18:25, 11:25, 13:15)

Sloga Tabor:Castellani 1, Jerič 19, Riccobo n 5, Skilitsis 1, Stefani 6, Trento 19, Dessanti (L1) 1, Smeraldi (L2), Grassi 0, Guštin, Manià 1, Milič 4, Mesar, Vremec 0. Trener: Berlot.

SloVolley ZKB – Prata 3:0 (25:23, 25:18, 25:14)

SloVolley: Hlede 4, Cotič 11, Kosmina 8, Kante 7, Komjanc 10, Cobello 11, Terpin 3, Corsi 0, Gianeselli, Antoni, Čavdek (L1), Margarito (L2). Trener: Manià.

SloVolley ZKB je pričakovano premagal pepelko prvenstva Prato, ki jo sestavljajo povečini 19-letniki. V vseh treh nizih je združena ekipa vodila in brez težav osvojila 25. točko. Najbolj napet je bil le prvi niz, v katerem so Kante in ostali hitro visoko povedli, nasprotnikom s serijo agresivnih začetnih udarcev pa dovolili, da so se močno približali. Zmaga sicer ni bila nikoli pod vprašajem.

Tokrat je združena ekipa zaigrala res zelo zanesljivo. Vse je delovalo tako, kot mora. V napadu je Filip Hlede razigral vse napadalce, tudi v ostalih elementih so povsem zadovoljili. Nasploh je bilo zelo malo napak. »To je tretja zaporedna zmaga. In danes smo lahko res veseli s prikazano igro,« je po tekmi dejal pomočnik trenerja Ambrož Peterlin. »Igrali smo še boljše kot proti Fiume Veneto pred 14 dnevi, ko smo tudi zmagali s 3:0, vidni so koraki naprej,« je še zaključil.