Odločale bodo jutri Višarje, Roglič danes pridobil tri sekunde

Najtežja etapa italijanskega Gira, ki se je končala pri kraju Tre Cime di Lavaredo, je bila med vodilnimi na skupni lestvici zelo izenačena. Kmalu po prihodu na cilj zmagovalca, Kolumbijca Santiaga Buitraga, in za njim Dereka Geeja ter Magnusa Corta, je namreč prispela na cilj vodilna trojica. Primož Roglič je bil rahlo hitrejši od Gerainta Thomasa in mu v zadnjih zelo napornih metrih odvzel tri sekunde. Portugalcu Almeidi so tik pred koncem pošle moči in je za Rogličem zaostal 23 sekund. Na vrhu lestvice tako ostaja Geraint Thomas, ki ima zdaj 26 sekund prednosti pred Rogličem, tretji pa je Almeida z zaostankom 59 sekund. Za končnega zmagovalca bo torej odločilen jutrišnji gorski kronometer na Višarje.