Odpovedali Ljubljanski maraton

Ljubljanski maraton je dokončno odpovedan zaradi epidemioloških razmer, povezanih z novim koronavirusom, je na spletni strani danes javnost obvestil direktor Ljubljanskega maratona Gojko Zalokar.

Že itak okrnjena izvedba maratona je bila načrtovana za nedeljo, 25. oktobra. Nastopilo bi le 450 tekačev in 50 organizatorjev v vsaki od treh kategorij oz. na 10, 21 in 42 km, za kar je zeleno luč dal tudi NIJZ. V zadnjem času pa so se razmere toliko spremenile, da so ga bili organizatorji primorani odpovedati, je sporočil.

Izpeljali bodo le virtualni Ljubljanski maraton, prijavo za to izvedbo so podaljšali do 19. oktobra. Jubilejni, petindvajseti maraton v slovenski prestolnici, pa bo prihodnje leto.