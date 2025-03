Odpovedali vse tekme pod okriljem deželne smučarske zveze Fisi

Deželni odbor italijanske smučarske zveze Fisi se je odločil, da je letošnje tekmovalne sezone v vseh disciplinah konec. Odločitev je sprejel zaradi tragične smrti mladega alpskega smučarja Marca Degli Uomini, ki je v prejšnjih dneh pretresel smučarski svet Furlanije - Julijske krajine. Letos tako ne bo pokrajinskih smučarskih prvenstev, ki bi morala biti v nedeljo. Letošnje tržaško prvenstvo bi moralo biti na sporedu v Plodnu (Sappadi) v organizaciji SK Devin. V soboto je bila predvidena tekma v smučarskem teku, v nedeljo pa veleslalomska preizkušnja za alpske smučarje.

Sicer bodo lahko vsi klubi in tekmovalci nadaljevali svojo športno dejavnost in bodo lahko v naslednjih tednih nastopali na državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki jih imajo v programu. Medtem je predsednik italijanske smučarske zveze Fisi Flavio Roda pozval organizatorje sobotnih zveznih tekmovanj, naj se spominu na 18-letnega smučarja iz Tolmeča, ki je po sobotnem padcu na Zoncolanu v nedeljo preminil v bolnišnici v Vidmu, poklonijo z minuto molka. Ravno v soboto bo namreč v rodnem Tolmeču pogreb nesrečnega Marca Degli Uomini.