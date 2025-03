Odšel je Bruno Pizzul, glas italijanskega nogometa

V goriški bolnišnici je umrl Bruno Pizzul, eden izmed najbolj razpoznavnih glasov italijanskega športnega novinarstva, ki je spremljal najpomembnejše nogometne dogodke zadnjih desetletij. Čez tri dni bi dopolnil 87 let.

Rodil se je v Vidmu, 8. marca 1938, njegova družina pa je bila doma v Krminu. Prvo nogometno tekmo je kot novinar italijanske državne mreže Rai spremljal leta 1969, leta 1986 pa je postal uradni televizijski komentator italijanske državne reprezentance. V tej vlogi je sledil petim svetovnim in štirim evropskim nogometnim prvenstvom. Od novinarskega poklica se je uradno poslovil avgusta 2002 s tekmo med Italijo in Slovenijo, športa pa ni nehal spremljati niti po upokojitvi. Še naprej je pisal za videmski dnevnik Messaggero Veneto in sodeloval z drugimi radijskimi in televizijskimi postajami.

V zadnjih letih se je ponovno preselil v domačo Furlanijo, s katero je vedno ostal v stiku.