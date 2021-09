»Đokovića premagala njegova mlajša kopija«

Dvoboj med Novakom Đjokovićem in Daniilom Medvedjevem, ki je okronal zmagovalca zadnjega velikega turnirja četverice, je spremljal tudi teniški učitelj tretje stopnje Matteo Cigui, sicer tehnični vodja teniške šole pri ŠZ Gaja.

Vam je žal, da mu naposled ni uspel veliki met?

Na moji lestvici je med trojico teniških velikanov Đjoković šele tretji. Federer je daleč prvi. Ko je Švicar zaradi poškodb miroval, sem navijal za Nadala. Nole pa je na tretji stopnički. Nasploh je Srb nepriljubljen pri publiki, ker se ne obnaša iskreno. Na igrišču kaže en obraz, izven njega pa drugačnega, kot da želi biti bolj priljubljen. To pa navijačem ni všeč. Ostala dva zvezdnika pa imata enak odnos na igrišču in izven njega.

Se Đjoković razlikuje tudi v igri od ostalih dveh?

Tako je. Nole igra zelo funkcionalno. Ni spektakularen kot ostala dva. Njegova igra je zelo monotematska, to so sheme, ki se ponavljajo, so pa tudi zelo učinkovite. V bistvu igra tako, da prisili nasprotnika, da zgreši. Je tudi psihično in fizično tako močan, da je na maratonih vedno najboljši. Izjema je bil nedeljski dvoboj, ki se je končal po samcatih dveh urah in 16 minutah. Medvedjev je igral brez pritiska, bil pa je tudi bolj spočit. On je pa mlajša kopija Đokovića, prav tako ni zelo priljubjen, razlika pa je le v tem, da je Rus 10 centimetrov višji, kar se v tenisu pozna predvsem pri servisu – Noleta je dobesedno poserviral – in tudi pri premikanju na igrišču.