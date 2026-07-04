Slovenci iz Italije, ki so nastopili za reprezentance

Veliko je bilo Slovencev in Slovenk iz Italije, ki so oblekli dres italijanske reprezentance. Nekateri so nastopili na olimpijskih igrah. Srebrno kolajno sta osvojila kolesar Jurij Uršič v Tokiu leta 1964 in odbojkar Matej Černic v Atenah 2004, peto mesto pa je v Parizu 2024 osvojila jadralka Jana Germani. Arianna Bogatec in Claudia Coslovich sta nastopili celo na dveh OI.

Več je bilo svetovnih in evropskih prvakov ter dobitnikov kolajn na mednarodnih tekmovanjih. Nekaj "zamejskih" športnic in športnikov je obleklo dres slovenske, pa tudi drugih državnih reprezentanc.

Verjetno je kar nekaj reprezentantov, ki jih ni na tem seznamu. Čeprav smo se trudili, da bi jih “staknili”, pa nam to ni uspelo. Več je bilo tudi reprezentantov, ki so jim fašistične oblasti poitalijančili priimke in imena, tako da jih je bilo skoraj nemogoče vključiti med “naše”.

Uspelo nam je zbrati 223 naših reprezentantov in reprezentantk ter šest funkcionarjev oziroma trenerjev.