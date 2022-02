Olimpijska zastava iz Pekinga v Milano in Cortino

Kitajska se bo po dobrih dveh tednih tekmovanj in podeljenih 109 kompletih medalj danes poslovila kot gostiteljica zimskih olimpijskih iger 2022. Olimpijski ogenj bo ugasnil, olimpijsko zastavo pa bosta prevzeli dve italijanski mesti, Milano in Cortina d’Ampezzo, ki bosta 25. zimske igre gostili čez štiri leta. Podrobnosti o programu zaključne slovesnosti, ki se bo začela ob 13. uri po srednjeevropskem času, organizatorji ne razkrivajo. Vendar pa ob glasbi, plesu in ognjemetu večina gostujočih držav izkoristi to priložnost, da svetu predstavi svojo kulturo in zgodovino.

Zaključna slovesnost bo na stadionu Ptičje gnezdo v Pekingu potekala podobno kot otvoritvena 4. februarja. Športniki bodo zaokrožili po stadionu pod nacionalnimi zastavami. Slovensko bo nosila tekačica na smučeh Anita Klemenčič, italijansko pa hitrostna drsalka Francesca Lollobrigida. Spustili bodo olimpijsko zastavo ter ob zastavi gostiteljice tokratnih iger Kitajske dvignili zastavo prihodnje gostiteljice Italije.